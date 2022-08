Am deutschen Aktienmarkt brilliert derzeit der Anteilsschein von New Work . Das Wertpapier steigt deutlich. Der Anteilsschein von New Work gehört heute mit einem Kursplus von 4,82 Prozent zu den besten Performern des Tages. Das Wertpapier kostet aktuell 143,60 Euro. Zieht man den SDAX als Benchmark hinzu, dann liegt das Wertpapier von New Work klar vorn.

