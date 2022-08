GK Software SE wird auch zukünftig die Zusammenarbeit mit der Schwarz Gruppe fortsetzen und in den nächsten Jahren die Umrüstung der Kassensoftware auf die offene Plattform Cloud4Retail begleiten. Das neue System ermöglicht die nahtlose Einbindung mobiler Services für die Kunden in den Filialen, eine enge Verzahnung mit digitalen Angeboten und den Einsatz moderner Cloud-Technologien:



Neue Plattform für eine der in Europa größten Kassen-Installationen im Lebensmitteleinzelhandel Erfolgreiche Zusammenarbeit seit mehr als 20 Jahren Zur Information: Der Abschluss dieses sehr bedeutenden CLOUD4 RETAIL Vertrages erfolgte bereits im ersten Quartal 2022 und ist bereits auch sichtbar in den Umsatz- und Ergebniszahlen des ersten Quartals 2022.



Die Aktie bleibt aussichtsreich.





