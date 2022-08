Am Mittwoch stieg die Moderna-Aktie in Frankfurt um rund 15 Prozent. Der monatelange Seitwärtstrend scheint damit durchbrochen. Der US-Konzern hat im zweiten Quartal mehr Impfstoff abgesetzt als am Markt erwartet wurde.

Moderna verdient sich mit seinem Vakzin Spikevax eine goldene Nase. Das Biotechunternehmen hat am gestrigen Mittwoch seine Bücher zum jüngsten Quartal geöffnet und alle Erwartungen übertroffen: So konnten die Amerikaner trotz weltweit verlangsamten Impftempos ihren Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar steigern. Bloomberg-Analysten war hingegen von einem Umsatzrückgang ausgegangen.

Lediglich beim Nettogewinn muss der Konzern einen kleinen Dämpfer verkraften. Unterm Strich blieb ihm mit 2,2 Milliarden Dollar gut ein Fünftel weniger als noch in Q2 2021. Als Gründe dafür nennt Moderna gestiegene Kosten für Produktion, Vertrieb und Personal sowie Abschreibungen auf Impfstoffe mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum.



Noch beeindruckender ist allerdings der Blick auf die erste Jahreshälfte: Bis Ende Juni setzte Moderna mit seinem mRNA-Vakzin satte 10,5 Milliarden Dollar um - ein dickes Plus von 76 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.



Was die Anlegerherzen ebenfalls höherschlagen ließ, war die Verlautbarung von Moderna-CEO Stéphane Bancel, dass der Verwaltungsrat ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von drei Milliarden Dollar genehmigt hätte - dank der starken Finanzlage und Geschäftsdynamik.





Der Impfhersteller bekräftigte daraufhin auch seinen Ausblick für die kommenden Monate. Für das Gesamtjahr rechnen die Amerikaner mit Impfstoff-Erlösen in Höhe von 21 Milliarden Dollar. Insbesondere das vierte Quartal soll den Umsatz merklich antreiben - dann sollen neue Produktreihen am Markt erscheinen. Diese Prognosen berücksichtigen bereits den Kauf von 70 Millionen Dosen durch die Biden-Regierung sowie ein geringeres Ordervolumen im Rahmen der Covax-Initiative.



Der starke Kurssprung von Moderna kam auch der Konkurrenz aus Mainz zugute: Biontech packte seinerseits 7,5 Prozent drauf. Das Papier notiert aktuell bei 178,23 Dollar. Im Bewertungsvergleich zeigt sich, dass Moderna mit einem KGV von sieben (auf Basis der Prognosen für das laufende Geschäftsjahr) zwar sehr günstig, aber teurer bewertet wird als Biontech mit dem Faktor fünf. Hinter der niedrigeren Bewertung steckt vermutlich ein typischer Bewertungsabschlag für europäische gegenüber US-amerikanischen Unternehmen.

(tl) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US6311011026,US78378X1072,2455711,US60770K1079,US09075V1026