Aareal Bank AG Wiesbaden ISIN: DE0005408116 / WKN: 540811

ISIN: DE000A30U9F9 / WKN: A30U9F Absage der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 10. August 2022

Die am 30. Juni 2022 im Bundesanzeiger für den 10. August 2022 einberufene ordentliche Hauptversammlung der Aareal Bank AG wird wegen eines technischen Fehlers aufgrund des Beschlusses des Vorstandes vom 04. August 2022 unter Einbeziehung des Aufsichtsrats verschoben. Die Hauptversammlung der Aareal Bank AG findet daher am 10. August 2022 nicht statt. Die im Bundesanzeiger am 30. Juni 2022 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 ist damit gegenstandslos. Die Hauptversammlung wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre einberufen. Der Vorstand der Aareal Bank AG wird kurzfristig erneut zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 einladen, die am 31. August 2022 stattfinden wird. Wiesbaden, im August 2022 Aareal Bank AG Der Vorstand

