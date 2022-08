ADIDAS und PUMA sind in der aktuellen Marktlage die Schnellläufer. Kaum ein Markt erhält durch politische Entscheidungen so schnell negative wie positive Einflüsse. Aktuell ist das größere Risiko für ADIDAS der Lockdown in China. Fällt er weg, explodieren die Umsätze. PUMA läuft im Windschatten mit.Korrekturen von 36 bzw. 40 % waren einfach überzogen. Hier genügt eine Nachricht der Entspannung in China und möglicherweise sogar Russland als sofortiges Wendesignal. Wir taxieren dieses Momentum auf zunächst 25 bis 30 % mit aktuellem Nachrichtenhintergrund aus Fernost. Vorreiter für beide ist wie immer NIKE als Nr. 1 mit in der Regel schnellster Reaktion auf veränderte Marktverhältnisse. Doch auch NIKE erwischte es in der Korrektur mit rd. 35 % und deshalb stehen die Amerikaner in der gleichen Ausgangslage.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 31! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 31 u.a.:++ Die Fed hat ihre Zinspolitik konkretisiert++ MERCEDES-BENZ - Der Star der deutschen Autobauer++ E.ON mit 100 %-Chance?++ Chip-Gigant mit neuen Rekorden für Auftragseingang und Umsatz++ Neue Gelegenheit bei K+S?++ PAYPAL: Comeback gestartet?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info