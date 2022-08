Die Tesla-Aktie hat mit dem Anstieg am Mittwoch eine wichtige charttechnische Hürde genommen. Die Analysten bleiben bullish: Morgan Stanley sieht für die Aktie Potenzial bis 1.150 Dollar. Mit dem Kursanstieg von 2,3 Prozent am Mittwoch hat die Tesla-Aktie die wichtige 200-Tage-Line hinter sich gelassen. Diese verlief bei 910,45 Dollar."Die 200-Tage-Linie stellte die nächste Hürde zur nächsten wichtigen Fibonacci-Linie bei 953 Dollar dar", so Charttechnik-Spezialist Martin Utschneider von Donner ...

