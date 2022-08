Die US-Aktienmärkte knüpfen am Donnerstag zunächst an die positive Performance der Vortage an und verbuchen leichte Gewinne. Der Dow Jones steigt 30 Minuten vor Beginn des Parketthandels um rund 0, Prozent. Im Fokus der Anleger stehen weiter die Quartalszahlen der amerikanischen Unternehmen, die bislang überwiegend positiv ausgefallen sind. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...