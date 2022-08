DJ PTA-News: MS Industrie AG: MS Powertrain Technologie GmbH erweitert Produktionsfläche

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta038/04.08.2022/15:00) - München, den 04. August 2022. Der Vorstand der MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) informiert aus aktuellem Anlass über eine strategische Maßnahme im Segment Powertrain.

Die Tochtergesellschaft MS Powertrain Technologie GmbH erweitert am Standort Trossingen/Schura die Produktionsfläche um 3.500 qm. Der offizielle Spatenstich im Zusammenhang mit dem Beginn der Bauarbeiten fand heute statt. Der Anbau schafft Platz für einen hochmodernen Maschinenpark, um die stetig steigenden Kundenabrufe der kommenden Jahre sowie neu akquirierte Serienaufträge abbilden zu können.

Als anerkannter Fertigungsspezialist, insbesondere für kleinere und mittelgroße Serien, liefert die MS Powertrain Technologie GmbH hochpräzise Produkte und Systeme für mehrere Branchen und Anwendungen. Neben der weltweiten Nutzfahrzeugindustrie sind dies unter anderem die Stromerzeugung für den anspruchsvollen Schiffsbau, Notstromaggregate in Krankenhäusern und Rechenzentren, stationäre Energietechnik bei der Gewinnung neuer Rohstoffe, leistungsstarke direkte und indirekte Antriebe sowie Getriebebauteile in der Agrartechnik.

Insgesamt erwirtschaftet die MS Powertrain Technologie GmbH im laufenden Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von voraussichtlich über EUR 130 Mio. Das Geschäftsvolumen wird sich aufgrund der erfreulichen Auftragslage innerhalb der nächsten Jahre auf deutlich über EUR 150 Mio. pro Jahr entwickeln. Das addierte Volumen aller Langfristverträge im Segment Powertrain beläuft sich nach heutiger Marktlage für die kommenden Vertragsjahre auf insgesamt EUR 845 Mio. bis einschließlich 2027.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe der Antriebstechnik ("MS Powertrain": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und neue Antriebsformen) und der Ultraschalltechnik ("MS Ultrasonic": Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die PKW-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie, der Medizintechnik und weiteren kunststoffverarbeitenden Branchen sowie dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Die Gruppe erwirtschaftet aktuell ein jährliches Umsatzvolumen von ca. 200 Mio. Euro mit über 800 Mitarbeitern an fünf Produktionsstandorten, davon zwei in Deutschland und jeweils einem in den USA, Brasilien und China. Schwerpunkte des laufenden Jahres im Bereich MS Powertrain bilden die flexible Automatisierung wesentlicher Produktionsbereiche zur deutlichen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und damit zusammenhängend die Verlängerung der Produktionshalle am Standort Trossingen.

