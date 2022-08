Mit dem Anstieg auf 173,48 EUR hat die PepsiCo-Aktie am 03.08.2022 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 02.08.2022 eingestellt.Die PepsiCo-Aktie befindet sich seit dem 23.03.2021 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +49,08% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +12,99%. Und auch langfristig ist PepsiCo an der...

Den vollständigen Artikel lesen ...