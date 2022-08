New York (ots/PRNewswire) -Die weltweit führende Social-Marketing-Software Dash Hudson freut sich, die Ergebnisse einer exklusiven Studie bekannt zu geben, die mit NielsenIQ Omnishopper-Daten durchgeführt wurde.In dieser Studie nutzte Dash Hudson die von NielsenIQ zur Verfügung gestellten Daten, um die Top-Schönheitsmarken auf TikTok zu bewerten und zu vergleichen, wie diejenigen mit einem hohen Unterhaltungswert in den ersten sechs Monaten nach ihrem Beitritt zu TikTok abgeschnitten haben. Der Entertainment Score - eine patentierte Technologie von Dash Hudson - berechnet auf wissenschaftliche Weise, wie gut ein TikTok das Publikum einer Marke unterhält. Mit diesem Tool müssen sich Vermarkter nicht mehr auf grundlegende Metriken wie Likes und Views stützen, um herauszufinden, welche Arten von Videoinhalten bei ihrem Publikum am besten ankommen.Die Studie hat eine signifikante Korrelation zwischen unterhaltungsbasierten Inhalten auf TikTok und Omnichannel-Verkaufswachstum aufgedeckt. Laut Dash Hudson wachsen Marken, die Unterhaltung als Content-Strategie nutzen, um 34% schneller als diejenigen, die die Plattform mit einer traditionellen Marketing-Mentalität angehen. Insbesondere Beauty-Marken mit einem Entertainment-Score von 5 oder höher wuchsen in den ersten sechs Monaten nach ihrem Beitritt zu TikTok um durchschnittlich 51%. Umgekehrt wuchsen Marken mit einem Entertainment Score unter 5 im Durchschnitt nur um 17% - ein Unterschied von 34%.Thomas Rankin, Mitbegründer und CEO von Dash Hudson, bezeichnet diese Ergebnisse als bedeutsam, da sie die Theorie des Unternehmens bestätigen, dass Unterhaltung den Verkauf ankurbelt."Die heutige Bekanntgabe der Ergebnisse von Dash Hudson und NielsenIQ sind ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Social-Media-Marketing-Branche", sagt Rankin. "Da sich die Verbraucher weiterhin auf videogestützte Kanäle konzentrieren, haben Marken die Möglichkeit, die Macht der sozialen Unterhaltung zu nutzen. Wir freuen uns sehr, dass wir in unserer Branche führend sind, wenn es darum geht, Vermarktern die fundierten Daten zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um zu verstehen, wie sich Unterhaltung positiv auf das Endergebnis auswirktUm mehr über diese neue Ära und die Beherrschung von Kurzvideos zu erfahren, laden Sie den neuesten Global Digital Insights Report von Dash Hudson herunter: Für Renaissance von Inhalt und Handel hier klicken.Entdecken Sie, wie Dash Hudson die Top-Marken von heute in die Zukunft der sozialen Unterhaltung führt und fordern Sie heute eine Demo an.*Die Berechnung von Dash Hudson basiert auf Daten, die von NielsenIQ über seine Syndicated Omnishopper-Datenbank für den gesamten US-Markt gemäß der NielsenIQ-Standardprodukthierarchie gemeldet wurden. Copyright © 2022, Nielsen Consumer LLC.Über Dash HudsonDash Hudson wurde 2015 mit der Mission gegründet, Marken die Möglichkeit zu geben, ihr Engagement durch Fotos und Videos zu vertiefen. Heute unterstützt der Weltmarktführer für Social-Marketing-Software Unternehmen wie Condé Nast, Apple und Unilever dabei, ihre kreativen Superkräfte freizusetzen und ihre Strategien mit der Geschwindigkeit der sozialen Netzwerke zu verbessern. Dash Hudson geht noch einen Schritt weiter, indem es die Leistung von Fotos und Videos vorhersagt, Trends analysiert und das Markenwachstum in sozialen Medien, Unterhaltungsmedien und E-Commerce-Marketingkanälen beschleunigt. Um mehr über Dash Hudson zu erfahren, klicken Sie bitte hier klicken.Für alle PR- und Medienanfragen oder um mit einem Vertreter über diese Pressemitteilung zu sprechen, wenden Sie sich bitte an pr@dashhudson.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1871227/Dash_Hudson_Inc__New_Study_by_Dash_Hudson_and_NielsenIQ_Proves_E.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1871228/Dash_Hudson_Inc__New_Study_by_Dash_Hudson_and_NielsenIQ_Proves_E.jpgOriginal-Content von: Dash Hudson Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163330/5289577