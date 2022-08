Eine Aktie eines bislang unbekannten Unternehmens aus Hongkong namens AMTD Digital vervielfacht ihren Wert innerhalb von zwei Wochen. Wer ist dafür verantwortlich und sehen wir hier ein zweites Gamestop? Es ist eine dieser Geschichten, die selbst langjährige Börsenbeobachter so noch nicht erlebt haben. AMTD Digital, ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das erst seit weniger als drei Wochen an der New Yorker Börse notiert ist, hat aufgrund beeindruckender Kurssteigerungen einen Marktwert seiner Aktien erreicht, der bei über 342 Milliarden US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...