Die US-Indices präsentieren sich am Donnerstag unentschlossen. Der Dow rutschte zunächst ab, konnte sich dann aber erholen. Die Blicke der Anleger richten sich auf den großen Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag. Über allem schwebt die Frage: Befinden sich die USA in einer Rezession oder nicht?Der Arbeitsmarktbericht, der morgen um 14.30 Uhr unserer Zeit veröffentlicht wird, wird zeigen, ob die Stärke des US-Arbeitsmarktes - die ein Eckpfeiler bei der Abschüttelung von Rezessionsängsten war - ...

