Die Halbjahreszahlen von VIB Vermögen haben den Erwartungen von SRC Research weitgehend entsprochen. Im Nachgang zur Übernahme durch DIC Asset sei das Portfolio von VIB neu bewertet worden, was zu einer deutlichen Wertsteigerung geführt habe. Wegen des eingetrübten Marktumfelds haben die SRC-Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl trotzdem das Kursziel reduziert.

VIB Vermögen habe gemäß SRC am 2. August den Halbjahresbericht veröffentlicht. Die Zahlen haben den Erwartungen der Analysten entsprochen und im Rahmen der Guidance des Unternehmens gelegen. Die Umsatzerlöse haben bei 53 Mio. Euro gelegen. Die Bruttomieteinnahmen seien um über 5% von 44,3 Mio. Euro auf 46,6 Mio. Euro gestiegen, während die Nettomieteinnahmen um 3% auf 43,9 Mio. Euro erhöht worden seien.

Der Verwaltungsaufwand sei deutlich von 862 Tsd. Euro auf 2,4 Mio. Euro gestiegen, während sich der Personalaufwand von 2,2 Mio. Euro auf 6,1 Mio. Euro nahezu verdreifacht habe, da bei beiden Kennzahlen Einmaleffekte aus der Übernahme durch DIC enthalten gewesen seien. Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen habe sich auf 21,7 Mio. Euro (1H 2021: 154 Tsd. Euro) belaufen und von dem Verkauf des Joint Ventures mit WDP profitiert. Der Zinsaufwand sei von 6,8 Mio. Euro auf 6,4 Mio. Euro erneut verringert worden. Alles in allem habe sich das Vorsteuerergebnis von 19,7 Mio. Euro auf 37,9 Mio. Euro nahezu verdoppelt und das bereinigte EBT habe um über 10% von 19,7 Mio. Euro auf 21,7 Mio. Euro ausgebaut werden können. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe sich von 15,5 Mio. Euro auf 34,6 Mio. Euro sogar mehr als verdoppelt. Der cash-getriebene FFO habe um über 10% von 28,5 Mio. Euro auf 31,4 Mio. Euro bzw. von 1,03 Euro je Aktie auf 1,13 Euro zugelegt.

Das Portfolio der Gesellschaft weise im ersten Halbjahr eine deutliche Wertsteigerung auf. Nach der Übernahme durch die DIC Asset sei das gesamte Portfolio neubewertet worden, was zu einer Aufwertung von 1,5 Mrd. Euro auf nunmehr 2,3 Mrd. Euro geführt habe. Der NAV je Aktie habe sich folglich von 29,35 Euro zum Jahresende 2021 auf nunmehr 58,06 Euro nahezu verdoppelt. Außerdem habe sich der LTV deutlich von 44,5% auf 28,2% reduziert.

Die Zahlen und Entwicklungen des ersten Halbjahres entsprechen alles in allem den Erwartungen der Analysten und liegen inklusive des Gewinns durch die Veräußerung des Joint Ventures sogar über diesen, so die Ausführungen von SRC. Dennoch wirke sich das allgemeine schlechte Sentiment, sowie vor allem die verschlechterten Marktbedingungen und der signifikante Anstieg im Zinsumfeld auf die Bewertungsparameter des Researchhauses aus, was dazu führe, dass sich der faire Wert der VIB Aktie auf rund 45 Euro verringert habe. Deshalb reduzieren die Analysten ihr Kursziel von 51,00 Euro auf 45,00 Euro. Da die Aktie derzeit jedoch auf einem niedrigen Kursniveau von rund 28 Euro handele, bestätige SRC das Buy Rating.

