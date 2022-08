TeamViewer ist nach einigen Enttäuschungen im vergangenen Jahr bei vielen Anlegern in Ungnade gefallen. Mittlerweile scheint der Software-Anbieter sich aber wieder zu mausern. Im vergangenen Quartal konnten die Umsätze wieder gesteigert werden und der Vorstand blickt optimistisch in die Zukunft.136 Millionen Euro konnte TeamViewer (DE000A2YN900) im vergangenen Quartal umsetzen und damit 12 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor, als 121 Millionen Euro an Umsatz vermeldet wurden. Für das Gesamtjahr werden bei dieser Kennzahl 630 bisd 650 Millionen Euro in Aussicht ...

