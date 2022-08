Der Bergbau- und Handelskonzern Glencore will zusätzliche 4,5 Milliarden Dollar an die Investoren zurückgeben, einschließlich eines Aktienrückkaufs in Höhe von 3 Milliarden Dollar. Glencore meldete einen Rekord-Halbjahresgewinn, der hauptsächlich auf die hohen Kohlepreise zurückzuführen ist.Im Gegensatz zu seinen Bergbaukonkurrenten, die sich dem Druck der Investoren beugen, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen, fördert Glencore Thermalkohle, deren Preise aufgrund der Knappheit während der ...

