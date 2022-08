Die Plug-Power-Aktie hat sich zuletzt deutlich erholt und mit einer starken Performance von ihrem Jahrestief gelöst. Damit wird es beim Hersteller von Brennstoffzellen charttechnisch wieder interessant und auch operativ läuft es rund. So konnte das Unternehmen in Texas einen Großauftrag an Land ziehen.Wie das US-amerikanische Infrastrukturunternehmen New Fortress Energy am Donnerstag bekannt gab, hat man sich mit Plug Power auf den Bau einer Elektrolyseanlage für grünen Wasserstoff mit einer Kapazität ...

