FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für 1&1 nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 26 auf 23 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Telekommunikationsfirma habe in etwa im Rahmen der Erwartungen des Finanzinstituts abgeschnitten, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Anbetracht der aktuellen Gesamtmarktsituation senkte der Experte seine Schätzung bezüglich des "fairen" Gewinnmultiplikators (Ebitda)./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 15:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 15:56 / MESZ



Gewinnmultiplikator



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

1&1-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de