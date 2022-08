GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe und führend im Bereich Digital Engineering, gab heute bekannt, dass sein Präsident und CEO Shashank Samant vom derzeitigen Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens, Nitesh Banga, abgelöst wird, der mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 neuer Präsident und CEO wird. Nitesh ist eine vielseitige und erfahrene Führungskraft, die erfolgreich in verschiedenen Funktionen von Strategie, Markteinführung, Engineering und Betrieb gearbeitet und gleichzeitig ähnliche Unternehmen auf dem japanischen Markt eingeführt hat. Shashank wird eine neue Rolle als Vorsitzender des GlobalLogic-Vorstands übernehmen und zusätzlich als Executive Advisor von Herrn Toshiaki Tokunaga, dem Leiter des Sektors Hitachi Digital Systems and Services (DSS), fungieren. In dieser Funktion wird Shashank das Geschäft von GlobalLogic weiterhin unterstützen und in Bezug auf die umfassende Wachstumsstrategie des digitalen Geschäfts der Hitachi Group beraten.

Mehr als ein Jahrzehnt lang führte Shashank als CEO GlobalLogic durch starke Wachstumsphasen, in denen er mehrere strategische Übernahmen und Bemühungen zur Erweiterung der digitalen Fähigkeiten beaufsichtigte. Seine Führung und sein Fachwissen führten das Unternehmen von einer Gruppe von Elite-Software-Ingenieuren zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Digital Engineering, das schließlich Teil der Hitachi-Gruppe wurde.

"Ich bin stolz auf das branchenführende Wachstum, das wir während meiner Zeit als CEO von GlobalLogic erzielt haben", kommentierte Shashank. "Ich glaube, dass sich auch ihre Führungskräfte weiterentwickeln müssen, damit Organisationen weiterhin führend und erfolgreich sein können. Nitesh hat im Laufe seiner Karriere bewiesen, dass er eine starke Führungspersönlichkeit ist, sowohl was die Vision als auch die Umsetzung betrifft. Ich bin zuversichtlich, dass er einen erfolgreichen Kurs einschlagen wird, der GlobalLogic durch die nächsten großen Wachstumsphasen führen wird. Ich freue mich auch sehr darauf, GlobalLogic in meiner neuen Rolle als Vorstandsvorsitzender weiterhin zu unterstützen und zur Expansion des digitalen Geschäfts und zur Beschleunigung der digitalen Transformation der Hitachi Group beizutragen."

Seit seiner Ankunft im Jahr 2018 hat Nitesh wichtige Funktionen im Geschäft von GlobalLogic geleitet. Er trug maßgeblich zum bemerkenswerten Wachstum von GlobalLogic bei und führte das Unternehmen geschickt durch monumentale Herausforderungen wie die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine.

Nitesh ist ein Veteran der Dienstleistungsbranche mit diversifiziertem Fachwissen in den Bereichen Strategie, Geschäftsentwicklung, Servicebereitstellung, Betrieb sowie Fusionen und Übernahmen. Er hat große P&L-Organisationen geschickt geleitet und verfügt über ein tiefes Verständnis der westlichen und östlichen Kulturen, einschließlich Japans. Bevor er zu GlobalLogic kam, arbeitete er mehr als zwei Jahrzehnte beim IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen Infosys.

"Es ist eine Ehre und große Verantwortung, GlobalLogic zu führen", sagte Nitesh. "Die Leidenschaft, das Fachwissen und das tiefe Engagement unserer Mitarbeiter für den Erfolg unserer Kunden haben eine belebende, kreative Institution geschaffen. Zu Beginn unseres dritten Jahrzehnts haben wir die einzigartige Gelegenheit, die digitale Transformation von Unternehmen zu beschleunigen, gestützt auf Hitachis unglaubliche Tradition, globale Reichweite und vertrauenswürdige Marke."

"Seit GlobalLogic der Hitachi-Gruppe beigetreten ist, hat Shashank maßgeblich zum Wachstum seines gesamten Digitalgeschäfts beigetragen. Ich freue mich auf seine anhaltende Stärke bei der Unterstützung des Wachstums und der Transformation der Hitachi-Gruppe durch digitale Technologie", sagte Keiji Kojima, Präsident und CEO von Hitachi, Ltd. "Nitesh hat als COO von GlobalLogic eine hervorragende Erfolgsbilanz vorzuweisen, und ich bin zuversichtlich, dass er die hohe Wachstumsdynamik auch in Zukunft aufrechterhalten kann. Wir freuen uns, mit einer Führungspersönlichkeit seines Kalibers zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden auf der ganzen Welt durch Innovation, grüne und digitale Lösungen neue Werte zu bieten."

"Da GlobalLogic Teil der Hitachi-Familie wird, hat sich die digitale Leistungsfähigkeit von Hitachi enorm erweitert", sagte Herr Tokunaga. "Ich möchte Shashank für seine kompetente Führung danken und freue mich auf seine Beiträge als Vorstandsvorsitzender. In Zukunft erwarte ich, dass GlobalLogic unter der Führung von Nitesh weiterhin Synergien mit Hitachi Digital und anderen Unternehmen der Hitachi-Gruppe schafft und das digitale Geschäft durch DX-Support für Kunden weltweit dramatisch erweitert."

