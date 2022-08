Die Ölpreise sind am Donnerstag unter ihre Niveaus vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 94,56 US-Dollar. Das waren 2,23 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung sank um 1,80 Dollar auf 88,87 Dollar.Dies sind jeweils die niedrigsten Stände seit Mitte Februar. Der Angriff von Russland auf die Ukraine begann am 24. Februar. Allerdings waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...