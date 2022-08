Die HSBC warnt die Anleger: Diese Rally wird nicht anhalten. "Wir glauben, dass dies eher Wunschdenken ist", so Max Kettner, Chefstratege für Multi-Asset-Anlagen bei der HSBC Bank, in einer Mitteilung an Kunden. "Damit sich diese Rallye fortsetzt, müssten wir eine weitere Anpassung der Zinserhöhungserwartungen und einen weiteren starken Rückgang der Realrenditen sehen.""Es waren die sinkenden Zinserhöhungserwartungen der Zentralbanken, die so ziemlich alle Boote anhoben", sagte Kettner. "Aus fundamentaler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...