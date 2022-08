Studienanfänger in ganz Indonesien erhalten ein kostenloses Floudrive Personal Cloud-Konto; daneben wird ein Premium-Floudrive-Konto für 170 Millionen Telkomsel-Mobilfunkkunden verfügbar sein

BRIDGEWATER, New Jerseystellt Telkomsigma seinen Floudrive-Service, der auf der Synchronoss Personal Cloud basiert, nun auch Universitätsstudenten und Telkomsel-Mobilfunkkunden zur Verfügung.



Telkomsigma, der Geschäftsbereich IT-Dienstleistungen und Rechenzentren von Telkomsel, nutzt die Synchronoss Personal CloudPlattform für seinen Floudrive-Dienst, der einen zuverlässigen und intuitiven Cloud-Speicher mit der Möglichkeit zur Sicherung und Wiederherstellung digitaler Inhalte, einschließlich Fotos, Videos, Texte und anderer Dateien, bietet. Um die Einhaltung der indonesischen Gesetze zur Datenspeicherung zu gewährleisten, ist Synchronoss eine Partnerschaft mit Alibaba eingegangen und nutzt dessen IT-Infrastruktur im Land.

Ab September bietet Telkomsigma Studienanfängern ein kostenloses Floudrive-Konto mit 50 Gigabyte Cloud-Speicher an, das zur Sicherung aller digitalen Inhalte sowie zum Austausch von Dateien und Fotos genutzt werden kann. Das kostenlose Paket ist das erste seiner Art und wird über ausgewählte Universitäten in Indonesien angeboten. Darüber hinaus wird Telkomsigma eine Premium-Version von Floudrive für 170 Millionen Telkomsel-Mobilfunkkunden anbieten. Der Premium-Dienst wird 100 Gigabyte Speicherplatz umfassen.

"Wir freuen uns, diese beiden neuen Premium-Personal-Cloud-Lösungen, die die Synchronoss Personal Cloud-Plattform nutzen, auf den Markt zu bringen, insbesondere an den Universitäten, wo wir die Ersten der Branche sind", erklärte Tanto Suratno, Director of Business and Sales, Telkomsigma. "Die Verbindung von Synchronoss und Alibaba wird uns in die Lage versetzen, mit den Millionen von Abonnenten Schritt zu halten, die unsere kostenlosen und Premium-Floudrive-Dienste in Anspruch nehmen werden."

"Telkomsigma, Telkomsel und Telkom Indonesia sehen die einzigartige Marktchance, die darin liegt, persönliche Cloud-Lösungen anzubieten, die eine breite Palette digitaler Dienste für Abonnenten in ganz Indonesien ermöglichen", so Patrick Doran, Chief Technology Officer von Synchronoss. "In dem Bewusstsein, dass die lokale Datensouveränität eine wichtige Kundenanforderung ist, haben wir unsere Technologieplattform auf der Alibaba-Cloud-Plattform zertifiziert und bieten eine White-Label-Personal-Cloud-Lösung an, die sicher, zuverlässig, skalierbar und landesintern ist."

Führende Tier-One-Dienstanbieter nutzen Synchronoss Personal Cloud, Synchronoss Email Suite oder beides, um mehr als 250 Millionen Abonnenten weltweit zu unterstützen und dabei mehr als 142 Petabyte an Daten zu speichern und zu verwalten.

