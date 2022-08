Der Aktienkurs hat wie alle Goldaktien total gelitten. Das eröffnet günstige Einstiegschancen denn Victoria Gold ist solide und wird wohl bald Dividenden ausschütten können.

Liebe Leserinnen und Leser!

Obwohl Victoria Gold in diesem Jahr weniger als 200.000 Unzen Gold produzieren wird, ist man weiterhin vollkommen im Plan die Produktionsrate in den nächsten Jahren auf eine Viertelmillion Unzen pro Jahr zu steigern.

Victoria Gold produzierte im Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2022, dem zweiten Quartal des Jahres 2022, 32.055 Unzen Gold. Seit Jahresbeginn 2022 beläuft sich somit die Produktion von Eagle Gold auf 56.413 Unzen Gold.

Quelle: Victoria Gold

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren war die erste Hälfte des Jahres 2022 eine saisonal schwache Produktionsperiode in der Goldmine Eagle, doch man geht fest davon aus, dass die Goldproduktion in der zweiten Jahreshälfte deutlich ansteigen wird. Der Goldproduzent aus dem Yukon ist nach wie vor zuversichtlich, dass die Produktion im Jahr 2022 im Rahmen der zuvor abgegebenen Prognose von 165.000 bis 190.000 Unzen für die Goldmine Eagle liegen wird.

Profitabel auch in den schwächeren Monaten!

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Victoria mit einer Produktion zwischen 165.000-190.000 Unzen Gold bei einem AISC von 1.225-1.425 US$ pro Unze. Da das Unternehmen im kanadischen Yukon-Territorium tätig ist, stellt das raue Winterwetter einen sehr wichtigen saisonalen Faktor dar, der auch bedeutet, dass die Winterquartale die härtesten sind. Damit sollten die schwachen Wintermonate kein Grund zur Beunruhigung sein, die angepeilte Produktionsprognose nicht zu schaffen. Ganz im Gegenteil, denn auch in diesen Monaten konnte man profitabel wirtschaften. Im ersten Quartal wurden etwas mehr als 25.500 Unzen Gold verkauft, was zu einem Umsatz von knapp 60 Mio. CAD und einem Bruttogewinn von etwas mehr als 26 Mio. CAD nach Abzug der Herstellungskosten und unter Berücksichtigung der Abschreibungskosten führte. Unter dem Strich ergab sich ein Nettogewinn von 16 Mio. CAD und ein EPS von 0,25 CAD. Das ist zwar weniger als die Hälfte des im ersten Quartal 2021 erzielten Gewinns je Aktie von 0,51 CAD, doch muss man bedenken, dass das erste Quartal des Vorjahres durch einmalige Posten positiv beeinflusst wurde und die Anzahl der Aktien ebenfalls um etwa 2 % niedriger war. Der operative Cashflow betrug zufriedenstellende 28,7 Mio. CAD.

2. Halbjahr als Produktions- und Wachstumsmotor

Die Goldproduktionsrate wird in den nächsten Quartalen ansteigen, was auch bedeutet, dass sich der operative Cashflow erhöhen wird. Und um diese Behauptung zu untermauern: Im Kalenderjahr 2021 war das erste Quartal eindeutig das schlechteste. Im zweiten Quartal gab es eine kleine Verbesserung, aber mehr als 60 % der Produktion fallen in der zweiten Jahreshälfte an.

Quelle: Victoria Gold

Wie schon immer von Victoria Gold betont, wird 2022 ein Übergangsjahr sein, da das Unternehmen seinen 'Plan 250' durchführt, der darauf abzielt, die Goldproduktionsrate in den nächsten Jahren auf 250.000 Unzen zu erhöhen. Dieses Upgrade wird Investitionen von weniger als 20 Mio. CAD erfordern und sollte bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres abgeschlossen sein. Trotz dieser Investitionen geht Victoria Gold davon aus, dass es seine Bruttoverschuldung bis zum Ende dieses Jahres stark reduzieren wird. Dies wird die Zinsaufwendungen senken und den freien Cashflow des Unternehmens weiter erhöhen.

Quelle: Victoria Gold

Wie Sie sehen können, wird der Großteil des erwarteten Schuldenabbaus in Höhe von 75 Mio. CAD im Vergleich zum Ende des ersten Quartals 2022 im zweiten Halbjahr erfolgen. Und was noch interessanter (und wichtiger) ist: Das Unternehmen hatte 15.000 Unzen Gold für die Lieferung im laufenden Halbjahr abgesichert. Der Festpreis für diese Lieferungen liegt bei 2.003 US$/Unze, was bedeutet, dass das Timing dieser Absicherung hervorragend war.

Aktienkurs

Der Aktienkurs ist in letzter Zeit aufgrund der Schwäche des Sektors unter Druck geraten, und ein Großaktionär hat zudem ein erhebliches Aktienpaket verkauft. Der Aktienkurs geriet unter Druck, als Coeur Mining, der größte Aktionär von Victoria, bekannt gab, dass er 5 Millionen Aktien von Victoria Gold zu einem Preis von 10,90 CAD mit einem Gesamterlös von 54,5 Mio. CAD verkaufen würde. Unserer Meinung nach hat dieser Verkauf nichts mit der Performance von Victoria Gold zu tun, sondern mit der Bilanz und den Investitionsprogrammen von Coeur selbst.

Vom Jahreshoch bei 18,90 CAD hat der Kurs mittlerweile über 50% eingebüßt.

Quelle: StockCharts.com_Tageschart vom 15.07.2022

Anlagethese

In unseren Augen ist Victoria Gold auf dem aktuellen Niveau attraktiv bewertet. Der Aktienkurs ist zurückgegangen, da das vergangene Jahr und der Beginn dieses Jahres nicht so gut war, wie erwartet.

Sollte man jetzt ein Investment in Victoria Gold in Erwägung ziehen, investiert man in die Wachstumsstory. Der Plan, die Produktionsrate auf 250.000 Unzen pro Jahr zu erhöhen, scheint machbar zu sein, aber das bedeutet auch, dass es jetzt um die Umsetzung geht. Glücklicherweise sind die Investitionskosten für die Erweiterung der Mine relativ gering, so dass das Risiko ziemlich gering ist, wenn es nicht klappt.

Ein hoffentlich schon bald startendes aufstrebendes Momentum in Gold und die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstory werden Victoria Gold wieder zu alter Stärke führen.

Die Aktie ist nun genau auf unserem Kaufniveau. Die Analysten sehen den Titel bei 20-23 CAD in den nächsten 12 Monaten.

