DJ MÄRKTE ASIEN/Quartalszahlen und geringere Inflationsorgen stützen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Vorzeichen dominieren zum Wochenausklang an den Börsen in Ostasien und Australien. Unterstützung kommt von überzeugenden Geschäftszahlen regionaler Unternehmen. Auch nachlassende Inflationssorgen werden als Grund für die positive Stimmung genannt. Marktteilnehmer verweisen in diesem Zusammenhang auf die zuletzt wieder gesunkenen Ölpreise. Vielerorts halten sich die Kursgewinne aber in Grenzen, weil die Anleger den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Juli abwarten, der am Freitag nach Börsenschluss in Asien veröffentlicht wird.

Mit die höchsten Kursgewinne verzeichnen die Börsen in Tokio, wo der Nikkei-225-Index 0,9 Prozent gewinnt, und Seoul mit einem Plus von ebenfalls 0,9 Prozent. Zurückhaltender agieren die Anleger in Schanghai (+0,3%) und Hongkong (+0,1%).

Unter den Einzelwerten springen Kikkoman in Tokio um 9 Prozent in Reaktion auf die Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns. Nippon Steel verteuern sich um 8,4 Prozent. Der Stahlkonzern hat den Gewinn im ersten Geschäftsquartal um 42 Prozent gesteigert. Einen Gewinnrückgang hat dagegen Sysmex (-10,6%) vermeldet.

Aktien der Ölbranche folgen in der ganzen Region dem Ölpreis nach unten. In Tokio fallen Inpex um 1,2 Prozent. An der Börse in Sydney geht es für Woodside um 2,1 Prozent abwärts. CNOOC verbilligen sich in Hongkong um 2,1 Prozent. In Seoul geben S-Oil um 0,6 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.002,70 +0,4% -5,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.181,01 +0,9% -3,6% 08:00 Kospi (Seoul) 2.495,17 +0,9% -16,2% 08:00 Schanghai-Comp. 3.198,11 +0,3% -12,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.192,36 +0,1% -15,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.277,82 +0,2% +4,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.499,59 -0,5% -4,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0236 -0,1% 1,0246 1,0183 -10,0% EUR/JPY 136,38 +0,1% 136,30 136,53 +4,2% EUR/GBP 0,8432 +0,0% 0,8428 0,8373 +0,3% GBP/USD 1,2141 -0,1% 1,2159 1,2160 -10,3% USD/JPY 133,23 +0,2% 133,01 134,11 +15,7% USD/KRW 1.297,04 -0,4% 1.302,42 1.308,88 +9,1% USD/CNY 6,7464 -0,0% 6,7493 6,7533 +6,1% USD/CNH 6,7515 -0,0% 6,7525 6,7607 +6,3% USD/HKD 7,8498 0% 7,8498 7,8497 +0,7% AUD/USD 0,6965 -0,0% 0,6966 0,6966 -4,1% NZD/USD 0,6292 -0,1% 0,6297 0,6299 -7,8% Bitcoin BTC/USD 23.168,28 +3,0% 22.495,12 22.982,12 -49,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,91 88,54 +0,4% 0,37 +24,3% Brent/ICE 94,38 94,12 +0,3% 0,26 +26,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.791,50 1.791,07 +0,0% +0,43 -2,1% Silber (Spot) 20,30 20,18 +0,6% +0,12 -12,9% Platin (Spot) 937,59 930,52 +0,8% +7,07 -3,4% Kupfer-Future 3,52 3,48 +1,1% +0,04 -20,6% YTD zu Vortagsschluss ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2022 00:34 ET (04:34 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.