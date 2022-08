...den wir weiter ausreizen. Der Wind- und PV-Betreiber und Projektierer drückt aufs Gaspedal. Zuletzt wurde die Photovoltaik-Projekt-Pipeline durch eine 51 %ige Beteiligung an dem spanischen Projektentwickler Kolya um 1,8 GW auf 4,2 GW ausgebaut. Dazu kommt: ØRSTED kauft den deutsch-französischen Wind- und PV-Projektentwickler Ostwind. Es geht um 152 MW in Betrieb und Bau, ca. 526 Megawatt in fortgeschrittener Entwicklung und ca. weitere 1 Gigawatt Entwicklungspipeline. In Branchenkreisen wird ein Nettokaufpreis von 500 Mio. € herumgereicht. Qualitativ ist das Portfolio mit dem von PNE vergleichbar. Gemessen daran müsste das Ziel von PNE Richtung 23 bis 25 € reichen.



