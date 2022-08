Die Aktien der mRNA-Impfstoffhersteller haben auch am Donnerstag weiter zulegen können. Besonders Moderna konnte deutlich hinzugewinnen. Das Papier ging mit einem Plus von mehr als vier Prozent auf 194,18 Dollar aus dem Handel. Damit gelang ein großes Kaufsignal. Die Aktie von BioNTech gewann am Ende 1,2 Prozent auf 180,44 Dollar.Schon am Vortag verzeichneten beide Werte kräftige Gewinne. Moderna hatte am Mittwoch besser als erwartete Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt und ein Aktienrückkaufprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...