FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz hat im zweiten Quartal dank eines verbesserten versicherungstechnischen Ergebnisses operativ mehr verdient und die Markterwartungen dabei übertroffen. Europas größter Versicherer profitierte überdies von höheren Gewinnen in der Kapitalanlage der Schaden- und Unfallversicherung. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Allianz SE.

Das operative Ergebnis stieg um 5,3 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 3,31 Milliarden gerechnet. Während der operative Gewinn in der Schaden- und Unfallversicherung um gut ein Fünftel zulegte, ging er in der Leben- und Krankenversicherung um ein Achtel zurück. Im Asset Management machte der Konzern ebenfalls weniger Gewinn.

Unter dem Strich verdiente die Allianz 1,7 Milliarden Euro nach 2,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Prognose der Analysten hatte auf 1,85 Milliarden Euro gelautet.

Im laufenden Jahr rechnet die Allianz weiterhin mit einem operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 13,4 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind.

August 05, 2022

