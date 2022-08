DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: 46.099 ausgeführte Orders im Juli. Verbot von Payment for Orderflow scheint vom Tisch



05.08.2022 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 5. August 2022



Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juli 46.099 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 13,49 % gegenüber dem Vormonat (- 29,65 % ggü. Juli 2021). Juli 2022 Juni 2022 Juli 2021 Orders gesamt 46.099 53.286 65.526 Wertpapier-Orders 41.293 45.442 60.758 Future-Kontrakte 11.154 16.031 9.695

Im Juli lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 120,2 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 16,59 % gegenüber dem Vormonat (- 15,94 % ggü. Juli 2021). Per 31.07.2022 wurden bei der sino AG 301 Depots betreut (- 1,95 % ggü. Vormonat).



Laut Bericht der Börsen-Zeitung vom gestrigen Tage sei ein Kompromiss auf EU-Ebene beim Thema Rückvergütungen (Payment for Orderflow) in Sicht und alle Zeichen deuten darauf hin, dass es nicht zu einem Verbot dieser Rückvergütungen komme.



Forscher der WHU - Otto Beisheim School of Management und der SDU - University of Southern Denmark and Danish Finance Institut hatten bereits in einer Studie im November letzten Jahres anhand der Auswertung von zwei Millionen Transaktionen feststellen können, dass Kunden von Trade Republic im Schnitt sogar zu besseren Spreads gegenüber dem Referenzmarkt handelten und dadurch Geld gespart haben - im Schritt 52 Cent je 1.000 Order.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



