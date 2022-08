Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Gestern näherte sich der DAX zwischenzeitlich bis auf ein paar Punkte der 13.800er-Marke. Danach schmolzen die Zugewinne aber wieder etwas zusammen. Am Ende ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,55 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Lufthansa. Die Lufthansa hat gestern Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Es ist dem Konzern gelungen unter dem Strich in die Gewinnzone zurückzukehren. Zudem wurde auch die Jahresprognose konkretisiert. Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen brach die Aktie im gestrigen Handel, begleitet von sehr hohem Volumen, nach oben aus. Sie riss dabei eine bullishe Kurslücke. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf