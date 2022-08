Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag war er dank ermutigender Firmenbilanzen mit 13.662,68 Punkten 0,6 Prozent fester aus dem Handel gegangen. An der Wall Street hatten sich die Investoren nach den jüngsten Kursgewinnen mit weiteren Käufen zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes schlossen uneinheitlich.

