NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die großen europäischen Ölkonzerne hätten das sechste starke Quartal in Folge hinter sich, in dem sie die Konsens-Gewinnschätzungen um durchschnittlich acht Prozent übertroffen hätten, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er rechne mit steigenden Gewinnerwartungen und liege für 2022 und 2023 über den Konsensprognosen für das Ergebnis je Aktie (EPS). Auch die Barmittelentwicklung (FCF) habe klar positiv überrascht. Höhere Aktienrückkaufprogramme und Dividenden dürften nun die Ausschüttungen an die Aktionäre steigern. Zu seinen "Top Picks" zählt der Analyst neben BP auch Totalenergies, Shell, Eni und Repsol./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 17:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476

