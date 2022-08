Die Lufthansa hat die Verhandlungen mit ver.di zu einem schnellen Ende gebracht. Die Gehälter steigen im neuen Tarifvertrag um bis zu 19,2 %. DoorDash verzeichnet neue Rekordumsätze. Zudem hob das Management die Prognose für 2022 an. Coinbase geht eine Partnerschaft mit BlackRock ein. Die Aktien erlebten einen Short-Squeeze.Der asiatische Aktienhandel verläuft am Freitagmorgen sehr freundlich. Nahezu alle Benchmarks können sich im Vorfeld der amerikanischen Arbeitsmarktdaten deutlich ins Plus bewegen. Das gleiche Bild auch am Terminmarkt. Vor Eröffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...