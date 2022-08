Der DAX startet am Freitag leicht im Minus in den Handelstag und verliert 0,2 Prozent. Die Wochenbilanz der ersten Augustwoche ist hingegen positiv und das charttechnische Bild hellt sich weiter auf. Maßgeblichen Anteil am jüngsten Aufschwung hat die bislang überraschend robust verlaufene Q2-Saison, in deren Verlauf eine Vielzahl deutscher Konzerne besser als erwartete Geschäftszahlen gemeldet hat. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

