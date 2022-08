Vor einigen Tagen hat Ford (WKN: 502391) gute Quartalsergebnisse gemeldet und die Aktie in eine Aufwärtsbewegung geschickt. Nun hat BMW (WKN: 519000) sein Zahlenwerk präsentiert. Die ersten Reaktionen fielen deutlich kühler aus. Ist das vielleicht nur eine Momentaufnahme? Lasst uns also ein paar Hintergründe ansehen und Vergleiche anstellen. So gut hat Ford vorgelegt Fast die gesamte Autobranche hat seit Jahresanfang den Rückwärtsgang an der Börse eingelegt. Die Belastungen aus dem Ukrainekrieg, ...

