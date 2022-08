Bei der Block-Aktie (WKN: A143D6) ging es am Donnerstag dieser Woche im späten US-Handel noch einmal bergab. Die Anteilsscheine korrigierten um ca. 7 %, was nicht gerade wenig ist. Offenbar hat der US-amerikanische Zahlungsdienstleister nicht mitbekommen, dass Growth-Aktien einen Turnaround starten. Spaß beiseite: Nicht jede Growth-Aktie kann jetzt so einfach den Schalter wieder umlegen. Trotzdem ist es eine relevante Frage, wo denn der Schuh bei der Block-Aktie drückt. Es ist heute unsere Aufgabe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...