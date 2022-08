Nach den Kursgewinnen zur Wochenmitte war am Donnerstag für die Wall Street eine Verschnaufpause angesagt. Zudem hielten sich die Anleger auch wegen dem heute anstehenden US-Arbeitsmarktbericht bedeckt. Der Dow Jones gab um 0,26 % auf 32.726 Punkte nach, während der S&P 500 mit überschaubaren Minus von 0,08 % bei 4.151 Punkten schloss. Der Nasdaq 100 schlug sich dagegen besser und beendete den Handel mit einem Plus von 0,44 % bei 13.311 Punkten. Bei den Einzelwerten stand unter anderem Tesla im Blickpunkt. Auf der Hauptversammlung des Elektroautoherstellers stimmten die Aktionäre für einen Aktiensplit im Verhältnis von 1 zu 3. Es ist der bereits der zweite Split innerhalb von zwei Jahren. Nachbörslich lag die Tesla-Aktie leicht im Plus.



In Deutschland hat die Allianz im zweiten Quartal mit einem operativen Gewinn von 3,5 Mrd. € die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das laufende Jahr bestätigte Allianz-Chef Oliver Bäte die Gewinnprognose. Zum Handelsstart tendierte die Allianz-Aktie rund 3 % schwächer. Bester Dax-Wert im frühen Handel war die Deutsche Post (+ 6,5 %). Der Logistikkonzern übertraf im zweiten Quartal trotz sinkendem Umsatz die Erwartungen der Analysten. Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes hielten sich die Anleger auch an den deutschen Börsen zurück. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,15 % bei 13.642 Punkten, konnte sich aber anschließend in die Gewinnzone vorarbeiten.





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de