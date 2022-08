Für Drohnen gilt eine Faustregel: Man darf sie nur so weit fliegen, wie man sie sehen kann. Warum eigentlich? Über den 5G-Mobilfunk könnten ruckelfreie Verbindungen gewährleistet werden - und der Pilot könnte sein Sichtfeld gewissermaßen erweitern. Ein Fingerzeig nach vorne, eine Geste nach oben und dann wird die Handinnenseite mit einem Finger angetippt: Es sieht merkwürdig aus, wie der Vodafone-Entwickler Mohamed Azzahhafi in einem Testzentrum in Aldenhoven bei Aachen (NRW) im Freien steht und seine Hände hin und her bewegt. Nicht weit entfernt von ihm sieht man in der Luft den Grund für die Gestik: eine

Den vollständigen Artikel lesen ...