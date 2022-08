Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sommerpausenbedingt halten sich die Primärmarkt-Transaktionen derzeit sehr in Grenzen, so die Analysten der Helaba.Mit einer nachhaltigen Belebung sei auch in den kommenden Wochen nicht zu rechnen, obwohl die Ampeln weiterhin auf Grün stünden. So habe sich die Subbenchmark der DekaBank mit dreijähriger Laufzeit sehr großen Marktinteresses erfreut. Das Buch sei nahezu neunfach überzeichnet gewesen, sodass die Anleihe mit einer relativ geringen Neuemissionsprämie an den Markt gekommen sei und bei MS-1 gepreist worden sei. Wie es scheine, würden die Investoren weiterhin über reichlich freies Kapital verfügen, welches nach attraktiven Anlagemöglichkeiten suche. ...

