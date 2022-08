Mit einem Kurssprung um 13,1 Prozenz setzte sich Zalando im gestrigen Handel mit bequemer Führung an die Spitze des DAX. Dabei konnte das Unternehmen nicht einmal für sensationelle Nachrichten sorgen. Letztlich zeigten die Anleger sihc lediglich zufrieden damit, dass die weiteren Aussichten nicht ganz so katastrophal ausfielen wie ursprünglich vermutet.Es scheint, als würde Zalando (DE000ZAL1111) sein Kostenproblem langsam in den Griff bekommen. Unter anderem durch eine Einführung eines Mindestbestellwerts ist es Unternehmensangaben zufolge gelungen, weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...