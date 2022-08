Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Bei Roche ist derzeit einiges los. Der Pharmakonzern legte Geschäftszahlen vor. Die Wachstumsdynamik lässt nach - genau wie der Corona-Effekt. Spannung verspricht eine Personalrochade. Im März 2023 erhält Roche einen neuen CEO. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf