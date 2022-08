Nachdem die Aktie der Deutschen Bank seit Jahresbeginn noch immer über 21 Prozent im Minus steht, hellt sich nun endlich das Chartbild etwas auf. Infolge der jüngsten Kursgewinne steht der Titel unmittelbar davor ein charttechnisches Kaufsignal zu generieren. Doch Trader sollten nicht unmittelbar zugreifen. Das ist der Grund.Nach dem Sprung über den Widerstand am März-Tief bei 8,16 Euro hat die Aktie der Deutschen Bank wieder an Fahrt gewonnen. Peu à peu kämpfte sie sich über die Hürde am Zwischentief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...