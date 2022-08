Nachbörslich + 21 % für das angehobene Umsatzziel! CLOUDFLARE peilt nun für das laufende Geschäftsjahr 968 bis 972 Mio. $ Umsatz an. Zuvor lautete das Ziel 955 bis 959 Mio. $; der Analystenkonsens betrug 959 Mio. $.



CLOUDFLARE aus San Francisco (2009 gegründet) ist Security-Spezialist "für alles, was mit dem Internet verbunden ist". Die Kalifornier wollen im zweiten Halbjahr einen positiven freien Cashflow abliefern. Ihr bereinigtes Gewinnziel blieb unverändert: 0,03 bis 0,04 $ je Aktie.



Der Umsatz im Q2 wuchs um 54 % auf 234,5 Mio. $. Für das Wachstum sorgte vor allem die Gewinnung neuer Großkunden (nun 1.749), mit denen man 60 % der Erlöse erzielt.



Die CLOUDFLARE-Aktie (Kürzel: NET) hatte um rund 82 % korrigiert. Die Fünftelung begann im Rahmen der großen Tech-Korrektur am 18. November und endete am Tief vom 16. Juni. Von dort hat sich der Wert, inklusive nachbörslichem Anstieg von gestern, schon wieder um 81 % erholt.



Börsenwert dann 23 Mrd. $. Mit KUV 24 für dieses Jahr und KGV (2024) um 300 bleibt CLOUDFLARE ein heißer Streifen. Seit dem Börsenstart am 13.09.2019 an der NYSE (Emissionspreis 15 $) war es aber selten anders.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



