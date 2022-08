Teltow (ots) -Jana Jabs und Eugen Marquard sind die Gründer und Inhaber des Beratungsunternehmens Die FranchiseMacher. Sie konnten bereits viele ihrer Kunden zu großartigen Erfolgen beim professionellen Aufbau eines Franchise-Konzepts für ihr Unternehmen. So auch Dr. Björn Schultheiß und Ingo Huppenbauer, Geschäftsführer der fitbox GmbH. Im Folgenden erfahren Sie, wie genau das Experten-Duo ihre Kunden unterstützt.Die fitbox GmbH bietet ihren Kunden zeitsparendes und effizientes EMS-Training, feste Termine und individuelle Ernährungskonzepte an. Mit diesem Erfolgskonzept konnten die Geschäftsführer Dr. Björn Schultheiß und Ingo Huppenbauer in kurzer Zeit großes Wachstum generieren und mehrere Filialen eröffnen. Ein Franchise-System sollte ihr geniales Konzept duplizieren und stellte die Unternehmer, die selbst über viel Know-how verfügen, vor eine neue Herausforderung. Die Unterstützung durch einen Experten war für sie daher die Voraussetzung. Damit wandten sie sich an die Branchenexperten Jana Jabs und Eugen Marquard von Die FranchiseMacher. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit konnten die Pläne vom Franchise so in die Tat umgesetzt werden.Gleichzeitig war dies auch der Beginn einer großartigen Erfolgsgeschichte. Kürzlich hat fitbox den 100. Standort eröffnet. Zudem liegt die Weiterempfehlungsquote der Kunden bei bis zu 95 Prozent. Durch die Hilfe der Experten von Die FranchiseMacher konnten die Geschäftsführer Dr. Björn Schultheiß und Ingo Huppenhauer ihre Prozesse optimieren, sich in das Thema Franchise einfinden und großartige Erfolge erzielen.Die FranchiseMacher sind der optimale Partner für große PläneJana Jabs und Eugen Marquard prüfen vor der Zusammenarbeit zunächst, ob ein Geschäftsmodell in der Praxis profitabel funktioniert. Kommt eine Zusammenarbeit zustande, raten sie ihren Kunden nicht nur dazu, sich zu digitalisieren und ihre Prozesse zu optimieren, sie leben es mit ihrem Unternehmen auch selbst vor. Die Kombination aus einem funktionierenden Geschäftskonzept sowie der Expertise und Strategie von Experten war schließlich auch der Schlüssel zum Erfolg für Dr. Björn Schultheiß und Ingo Huppenbauer."Vorher hatten wir es bereits mit einem anderen Unternehmensberater versucht, der theoretisch gut war, uns praktisch aber nicht weiterhelfen konnte", erzählen die Unternehmer. Anschließend entdeckten sie online den Kompaktkurs zum Aufbau eines Franchise-Systems von Jana Jabs und Eugen Marquard. "Die Praxisnähe, die Menschlichkeit und die unglaubliche Kompetenz der beiden haben uns direkt überzeugt." Mit den Experten von Die FranchiseMacher hatten sie so einen zuverlässigen Partner für eine langfristige Zusammenarbeit an ihrer Seite, der den Firmenaufbau voranbringt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von Die FranchiseMacher halten sie für absolut unschlagbar."Machen" lautet das Zauberwort für schnellen ErfolgWährend der Zusammenarbeit mit Jana Jabs und Eugen Marquard, die sowohl persönlich als auch telefonisch stattfinden kann, werden Prozesse aufgesetzt, Interessenten qualifiziert, die eigenen Mitarbeiter angelernt und schließlich wird gemeinsam an den Zielen gearbeitet. "Die Prozesse mit zwei so erfahrenen Beratern anzugehen war ein bisschen wie Franchise-Aufbau mit Airbag", erzählen die fitbox-Gründer. Denn die Franchise-Profis führen keine Done-for-you-Agentur, sondern verfolgen vielmehr einen "Done-with-you-Ansatz". Sie vermitteln also nicht nur Wissen, sondern motivieren ihre Kunden dazu, es gemeinsam mit ihnen auch direkt umzusetzen. "So lernt man in kürzester Zeit sehr viel, was perspektivisch auch den Vorteil hat, dass man sich nicht zu sehr von seiner Beratung abhängig macht", ergänzen sie.Nach ihrem ersten Seminar wuchs das Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit, sodass sie weitere Arbeitspakete buchten. "Einmal haben wir Jana kurzfristig zum Thema Mitarbeitergewinnung angerufen und sie konnte uns spontan bestens weiterhelfen. Es war ein Austausch auf Augenhöhe, fast schon freundschaftlich", erzählen Dr. Björn Schultheiß und Ingo Huppenbauer, die aktuell dabei sind, weitere Franchisesysteme mit den Experten von Die FranchiseMacher zu planen.Von der Expertise der FanchiseMacher profitiert jedes UnternehmenDie Geschäftsführer von fitbox empfehlen Die FranchiseMacher jedem, der ein erfolgreiches Geschäftsmodell hat, das offline funktioniert und den Schritt ins Franchise-Geschäft gehen will. Von der Beratung profitieren auch Unternehmer, die bereits ein Franchise-System haben und profitabel wachsen wollen. "Ich halte Jana Jabs und Eugen Marquard für absolut marktführend in dem Bereich", so Dr. Björn Schultheiß. "Ich denke auch, dass ihr Wissen für jedes Unternehmen gewinnbringend ist - nicht nur für Franchise-Geber.""Zudem ist eine Zusammenarbeit mit ihnen genau das Richtige für alle, die neben dem Know-how-Transfer und der Beratung auch menschlich viel Spaß haben wollen und an praxisnahem Wissen interessiert sind, das sie nicht in Büchern finden", ergänzt Ingo Huppenbauer. Die beiden Unternehmer sind davon überzeugt, dass der richtige Zeitpunkt immer "jetzt" ist. Das heißt, jeder, der die grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllt und mit dem Gedanken spielt, ins Franchise-Geschäft einzusteigen, sollte sich jetzt von Jana Jabs und Eugen Marquard beraten lassen und den ersten Schritt machen. 