Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen hält die Flaute an, so die Analysten der Helaba.Zum insgesamt schwierigen Marktumfeld würden die allgemeine Sommerpause und die Blackout-Periode aufgrund der laufenden Berichtssaison für das 2. Quartal 2022 kommen. Die Gewinne würden sich recht stabil zeigen; die Ergebnisse der meisten Banken lägen über den Erwartungen. Mut mache vor allem, dass die Outperformance durch qualitativ hochwertige Ertragskomponenten und robust niedrige Problemkreditquoten getragen sei. Steigende Zinsen und hohe Kreditnachfrage würden den Zinsüberschuss beflügeln. Einige Banken würden jedoch mit einer Eintrübung des wirtschaftlichen Umfeldes rechnen und sich daher besorgt über die Aussichten für den Rest des Jahres zeigen. ...

