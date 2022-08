London (www.anleihencheck.de) - Angesichts der Anzeichen für eine Wachstumsverlangsamung preisen die Marktteilnehmer für die Vereinigten Staaten Zinssenkungen um 75 Basispunkte im Jahr 2023 ein, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.BlueBay Asset Management gehe aktuell davon aus, dass die US-Notenbank FED die Zinsen im September um 50 Basispunkte anheben werde. Im vierten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2023 dürften weitere Erhöhungen folgen. Insgesamt würden die Fed Funds nach Einschätzung von BlueBay Asset Management in sechs Monaten bei etwa 3,5 Prozent liegen und könnten damit ihren Höchststand erreicht haben. Diese Prognose sei jedoch mit Unsicherheiten verbunden: Die Forward Guidance habe an Bedeutung verloren und das weitere Vorgehen der Währungshüter werde stark von den eingehenden Wirtschaftsdaten abhängen. ...

