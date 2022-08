Die IDEAL Versicherung wurde 1913 in Berlin gegründet, wo sie bis heute ihren Hauptsitz hat. Sie gilt als Erfinder der privaten Pflegerentenversicherung in Deutschland. In diesem Bereich ist sie bis heute Marktführer.Zu Gast im PodcastRainer M. Jacobus ist seit 2004 Vorstandsvorsitzender der IDEAL Versicherungsgruppe. Als dieser ist er u. a. verantwortlich für Personal und Risikomanagement, Controlling, Marketing und Vertrieb.Maximilian Beck sitzt im Vorstand bei der IDEAL und ist dort für Operations ...

Den vollständigen Artikel lesen ...