Xpansiv, die führende Marktinfrastruktur-Plattform für globale Kohlenstoff- und Umweltrohstoffe, meldete heute eine Vereinbarung zur Übernahme von Evolution Markets, einer führenden Maklergesellschaft auf den globalen Märkten für Kohlenstoff, erneuerbare Energien und Energie. Das fusionierte Unternehmen wird von dem Kundenstamm von Evolution Markets profitieren, zu dem mehr als 2.000 Kunden gehören, darunter viele der weltweit größten Energieunternehmen, Konzerne, Versorger und Finanzinstitute.

"Wir freuen uns, dass wir im Zuge dieser Übernahme unsere Infrastruktur im Umwelt- und Energiemarkt weiter ausbauen können", sagte Xpansiv-President und -COO John Melby. "Gemeinsam können wir künftig unsere Strategie zum Ausbau unserer globalen Plattform noch effektiver umsetzen. Das erfahrene Team von Evolution Markets wird dazu beitragen, die Vertriebs- und Marketingbemühungen voranzubringen, während wir daran arbeiten, die Vorteile unserer Infrastruktur Transparenz, Skalierbarkeit und Vertrauen auf die schnell wachsenden Umweltmärkte zu bringen."

"Wir sind stolz auf das, was wir in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut haben, und die leistungsstarke Verbindung mit Xpansiv wird dazu beitragen, die weitere Innovation bei den Marktlösungen zur Bekämpfung des Klimawandels voranzutreiben", sagte Andrew Ertel, Mitgründer und Executive Chairman von Evolution Markets. "Die globale Energiewende und das zunehmende Bestreben der Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, machen eine Marktinfrastruktur der nächsten Generation erforderlich, und genau die wird Xpansiv mit Hilfe von Evolution Markets bereitstellen."

Die Übernahme wird voraussichtlich noch vor Jahresende abgeschlossen sein, sofern die behördlichen Genehmigungen vorliegen und die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Nach Abschluss der Transaktion wird Evolution Markets als hundertprozentige Tochtergesellschaft weitergeführt. Die jüngste strategische Investition von Blackstone in Xpansiv wird den Kauf unterstützen.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die Märkte für Umwelt und Energiewende zu vergrößern und die wachsende Nachfrage nach vertrauenswürdigen und marktorientierten Lösungen zu decken", sagte Evan Ard, CEO von Evolution Markets. "Durch den Zusammenschluss mit Xpansiv wird Evolution Markets in der Lage sein, sein Angebot an nachhaltigen Lösungen und Transaktionsdienstleistungen für den Umwelt- und Energiemarkt weiter auszubauen, was unsere Kunden noch besser dafür positionieren wird, auch in einer Welt mit begrenztem Kohlenstoffverbrauch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein."

"Mit der Eingliederung von APX und Evolution Markets wird Xpansiv zur führenden Marktinfrastrukturplattform für Umweltrohstoffe", sagte Xpansiv-CEO Joe Madden. "Wir zeigen einen klaren Weg zum Handeln auf, indem wir Käufer und Verkäufer von wichtigen Umweltgütern zusammenbringen, darunter Kohlenstoffkompensationen, Gutschriften für erneuerbare Energien (Renewable Energy Credits, RECs) und kohlenstoffarme Brennstoffe entscheidende Elemente für die globale Dekarbonisierung."

Evolution Markets wurde bei der Transaktion von JMP Securities, einem Citizens-Unternehmen, das als alleiniger Finanzberater fungierte, sowie von der Kanzlei Stroock Stroock Lavan LLP beraten, die als Rechtsberaterin fungierte. Venable LLP war Rechtsberater von Xpansiv.

Über Xpansiv

Xpansiv ist Anbieter einer Marktinfrastruktur- und Datenplattform für Kohlenstoff-Rohstoffe sowie erneuerbare und digitale Energierohstoffe. Diese intelligenten Produkte bringen Transparenz und Liquidität in die Märkte und ermöglichen es den Marktteilnehmern, Energie, Kohlenstoff und Wasser zu bewerten, um den Herausforderungen einer informationsreichen, ressourcenbeschränkten Welt zu begegnen. Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören CBL, die größte Spotbörse für ESG-Rohstoffe einschließlich Kohlenstoff, Zertifikate für erneuerbare Energien und Digital Natural Gas; H2OX, die führende Spotbörse für Wasser; XSignals, das tagesaktuelle und historische Marktdaten bereitstellt; EMA, das führende Multi-Registry-Portfoliomanagementsystem für alle ESG-inklusiven Rohstoffe; und APX, der führende Anbieter von Registrierungsinfrastrukturen für Energie- und Umweltmärkte. Xpansiv ist der digitale Knotenpunkt, an dem ESG- und Preissignale verschmelzen. Xpansiv.com

Über Evolution Markets

Evolution Markets Inc. ist ein Anbieter von strategischen Finanz- und branchenführenden Transaktionsdienstleistungen für Teilnehmer der globalen Umwelt- und Energiemärkte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich zum Marktführer auf dem Gebiet der grünen Märkte entwickelt. Es setzt seine beispiellosen Erfahrungen und Kenntnisse für die Teilnehmer an den globalen Märkten für Kohlenstoff, Emissionen, erneuerbare Energien, außerbörslich gehandelte Energie, Erdgas, Öl, Kernbrennstoffe und Biokraftstoffe ein. Evolution Markets hat seinen Hauptsitz in White Plains (US-Bundesstaat New York) und betreut von seinen Büros in New York, Houston, London und Nizza aus Kunden auf sechs Kontinenten. www.evomarkets.com

