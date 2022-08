DJ Erfolgreicher Webshop-Relaunch von www.mediashop.tv

DGAP-Media / 2022-08-05 / 12:31 Pressemitteilung +++ Lindau 05.08.2022 Immer Etwas Neues - Erfolgreicher Webshop-Relaunch von www.mediashop.tv Der Omnichannel-Spezialist MediaShop International Group (MSIG), mit Sitz in Lindau lanciert völlig neue e-Commerce Basis für sein Digitalgeschäft. Im ersten Schritt erfolgter der Relaunch des eigenen Webshops, womit das Unternehmen dem strategischen Ziel, den E-Commerce am Konzernumsatz auf über 50% zu steigern, einen weiteren Schritt näher kommt. Derzeit entfällt rund ein Drittel der Umsatzerlöse auf den elektronischen Handel. Nicht nur das Design des Onlineshops wurde runderneuert, auch inhaltlich und technisch hat sich vieles grundlegend getan. Die Seite passt ihr modernes Erscheinungsbild automatisch dem jeweiligen (mobilen) Endgerät und seiner Bildschirmgröße an. Bei der Navigation wurde auf eine klare Struktur mit Inhalten zu allen beliebten Themenbereichen gesetzt. "Uns war es wichtig, eine technologische Basis zu schaffen, die absolut "State-of-the-art" ist. Der erfolgreiche Relaunch unseres Webshops www.mediashop.tv ist ein echter Meilenstein und bildet die perfekte Basis, um unser Wachstum im Digitalbereich weiter zu forcieren! Die Prozesse wurden schneller gemacht und auch die Conversion-Rate des Shops wurde signifikant verbessert. Ein Endergebnis, das sich sehen lassen kann." freut sich Philipp Nachbaur, CEO der Mediashop International Group. In enger Zusammenarbeit des unternehmenseigenen Teams und externen Dienstleistern wie zB BestIT, wurde eine zukunftsweisende neue Basis geschaffen, um das Wachstum des Unternehmens im Digitalbereich weiter zu unterstützen. Die gesamte Commerce-Architektur und die umliegende System-Landschaft wurden neu konzipiert, eine Low-Code Plattform für die Wiederverwendbarkeit aller Komponenten entwickelt, ein nutzerzentrierter Design-Ansatz erstellt, sowie verschiedene API-First Technologien eingesetzt. Dadurch ist heute ein selbständiger Rollout neuer Shops durch das unternehmenseigene Team möglich. "Die neue Basis ist das Absprungbrett für viele neue Shops und Brands, die wir in den kommenden Monaten lancieren werden. Mediashop führt eine Vielzahl an Marken, deren eigenständiges Markenprofil noch prominenter am Markt platziert werden soll. Damit wollen wir unseren digitalen Umsatzanteil deutlich über 50% steigern." so Philipp Nachbaur, CEO der Mediashop Int Group. Die wichtigsten Highlights des neuen Webshops: · Intelligente Produkt-Suche mit KI-gestützter Schnellsuche · Persönlicher Kundenbereich mit Paketverfolgung und Einsicht in die eigene Einkaufshistorie inkl.

Wiederbestellmöglichkeit · Erweiterte Produktwelten und optimierte Artikelübersichten · Bedienungsanleitungen zum Download · Unkomplizierter Bestellprozess inkl. Möglichkeit zur Gastbestellung · Sicherer Bezahlvorgang mit erweiterten Zahlarten · TV-Player mit Livestream Zusätzlich begleitet wurde der Relaunch von einer digitalen Kampagne. Diese wurde crossmedial akkordiert und auf allen digitalen Kanälen im DACH-Raum ausgespielt: Webshop, Google, YouTube, Social Media, Affiliates und CRM. Ziel dabei waren neben Trafficgenerierung und Umsatzsteigerung natürlich auch die breite Ansprache von Neukunden. Was durch den Einsatz zahlreicher neuer, an den Kanal angepasster, Werbemittel und Botschaften erreicht wurde. Facts & Figures zum Unternehmen: Die MediaShop International Group GmbH mit Sitz in Lindau konzentriert sich als E-Commerce-Spezialist und einer der führenden Omnichannel-Händler Mitteleuropas auf die Entwicklung und den Vertrieb innovativer Produkte, die den Alltag erleichtern, Probleme lösen und den Zeitgeist widerspiegeln. MediaShop setzt dabei auf ein unterhaltendes Einkaufserlebnis auf allen DTC (Direct to Consumer) Vertriebswegen, vom eigenen TV-Sender und der Präsenz auf 175 TV-Stationen bis hin zu Online-Marktplätzen, Webshop und Social Media. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Content-Produktion für alle Marketing-kanäle und betreibt ein hocheffizientes Logistiksystem, mit dem jährlich mehr als 2 Millionen Paketaussendungen verteilt werden. Insgesamt arbeiten fast 400 Mitarbeiter in zehn Ländern europaweit (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Niederlande, Ungarn, Tschechische Republik, Rumänien, Slowakei und Türkei) an neuen Produktideen und dem weiteren Wachstum. MediaShop vermarktet sein Portfolio von mehr als 1.000 Produkten in über 40 Ländern. Im Geschäftsjahr 2020/21 wurde erstmals die Umsatzmarke von 200 Mio. Euro überschritten. Für weitere Infos, Bildmaterial und Fragen stehen wir gerne zur Verfügung Kontakt Verena Hanisch Corporate Communication M +43 676 320 22 84 v.hanisch@mediashop-group.com www.mediashop.tv www.mediashop-group.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Mediashop International Group GmbH Schlagwort(e): Handel

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Medienarchiv unter http://www.dgap.de. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mediashop International Group GmbH Von-Behring-Straße 6a 88131 Lindau Deutschland EQS News ID: 1414227 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1414227&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2022 06:31 ET (10:31 GMT)