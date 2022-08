Die Zentralbank von Indien (Reserve Bank of India) hat heute ihren Leitzins den dritten Monat in Folge angehoben. Heute geht es von 4,90 auf 5,40 Prozent rauf. Noch im Mai waren es 4 Prozent. Eine anhaltend hohe Inflation könne die Preiserwartungen destabilisieren und das Wachstum mittelfristig beeinträchtigen, so die Begründung. Die Inflation in Indien liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...