Beim Blick auf die Statistiken der Lufthansa wird schnell klar, warum es zu dem Chaos an den europäischen Flughäfen kam und immer noch kommt. Die Nachfrage der Kunden ist völlig durch die Decke gegangen.Das Flugzeug als Reisemittel hat ein beeindruckendes Comeback in diesem Jahr. Allein die Lufthansa (DE0008232125) vervierfachte in den ersten sechs Monaten die Zahl der transportierten Fluggäste von 10 Millionen im 1. Halbjahr 2021 auf nun mehr als 42 Millionen in diesem Jahr. Keine Entschuldigung für die Tausende von abgesagten Flügen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...