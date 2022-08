HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach Quartalszahlen von 510 auf 500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe unerwartet starke Kennziffern vorgelegt sowie eine Dividendenerhöhung und weitere Aktienrückkäufe angekündigt, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Erwartung geringerer Ölfördervolumina und -erträge habe er jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 und 2024 leicht reduziert./edh/gl



ISIN: GB0007980591

